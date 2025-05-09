Дуров вспомнил русский язык и поздравил россиян с Днем Победы

Павел Дуров вспомнил русский язык, поздравил россиян с Днем Победы и поучаствовал в онлайн-акции «Бессмертный полк».

В честь Дня Победы Павел Дуров, создатель Telegram, который в последние годы публиковал свои сообщения только на английском языке, разместил в своём полузабытом русскоязычном канале поздравительное сообщение.

Бизнесмен поведал историю о своем дедушке, который участвовал в Великой Отечественной войне, — Семене Тулякове.

По словам Дурова, его предок принимал участие в сражениях Зимней и Великой Отечественной войн. Он был удостоен медалей «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией», а также других наград.

Сам Дуров, вероятно, находится сейчас в Дубае. Он отправился туда после того, как французские власти разрешили ему покинуть страну, где в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что российский журналист Владимир Соловьев вступил в перепалку с журналистами из Франции на параде Победы.