Экс-губернатор Ростовской области Голубев может стать фигурантом уголовного дела

В январе и феврале 2025 года ожидаются новые резонансные уголовные дела, связанные с представителями власти в Ростовской области. Об этом сообщил портал 161.RU.

По информации источника, силовые структуры продолжают проводить проверку в связи с возможными коррупционными схемами и мошенничеством. Отмечается, что среди подозреваемых может оказаться бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев. Правоохранительные органы изучают документы, касающиеся проекта «Западная хорда», начальная стоимость строительных работ по которому составила 30 млрд рублей.

Как сообщил источник, 2 ноября 2024 года в рабочем кабинете Голубева прошли обыски. После этого, 4 ноября, глава региона подал в отставку. Отмечается, что после обысков Голубеву вынесли предупреждения о возможных правонарушениях.

24 ноября 2024 года правоохранители задержали бывшего министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Его подозревают в получении многомиллионной взятки.

По данным следствия, Голубев и его бывший заместитель Владимир Окунев имели связи с компанией «Т-Транс», которая на протяжении нескольких лет выигрывала государственные контракты, в том числе на проект «Западная хорда». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее признала компанию «Т-Транс» участником картельного сговора.

Компания «Т-Транс» выиграла все 20 министерских аукционов в 2021 году и завершила 2023 год с выручкой 15,1 млрд рублей.

Министерство транспорта РФ ранее подало иск на сумму 168 млн рублей против компании «Т-Транс», утверждая, что подрядчик нарушил сроки выполнения работ по строительству «Западной хорды». Эта трасса должна была стать дублером улицы Малиновского и звеном кольцевой автодороги. В иске Минтранса утверждалось, что исполнители не уложились в установленные промежуточные сроки.

Строительство «Западной хорды» началось с первого этапа, который обошелся в 1,2 млрд рублей, а общий объем инвестиций в проект превышает 156 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию этого объекта был назначен на осень 2022 года, но первый этап был сдан только в октябре 2024 года. Второй этап пока остается на стадии разработки.

Кроме того, в январе 2025 года Минтранс проиграл суд дорожной фирме, которая была уличена в картельном сговоре. В 2021 году следственные органы установили наличие картельного сговора между Минтрансом Ростовской области, администрацией Ростова-на-Дону и АО «Ростовавтомост».

В настоящее время следствие рассматривает возможное обвинение по статье «Злоупотребление полномочиями» (ст. 285 УК РФ), и сотрудники Минтранса региона, а также другие лица, причастные к проекту, вызываются на допрос.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве по заявлению главы Самарской области Вячеслава Федорищева из-за долгов футбольного клуба «Крыльях Советов».