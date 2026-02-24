«У меня есть простое сообщение»: Зеленский впервые за долгое время анонсировал возможную встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский впервые за длительное время публично заявил о готовности к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующее обращение прозвучало в интервью немецкому телеканалу Tagesschau.

Украинский лидер адресовал российскому коллеге короткое, но емкое послание, призвав его к диалогу. «У меня есть простое сообщение для Путина: я готов к встрече. Мы должны закончить войну», — заявил Зеленский.

Это заявление контрастирует с прежней риторикой киевских властей, которые на протяжении длительного времени исключали возможность каких-либо контактов с Москвой на высшем уровне. Ранее в офисе Зеленского неоднократно заявляли, что мирные переговоры возможны только после вывода российских войск на границы 1991 года. Нынешнее обращение может свидетельствовать о смягчении позиции Киева под влиянием различных факторов, включая усталость западных союзников от финансовой и военной поддержки.

В Кремле пока не комментировали новое заявление украинского лидера. Ранее в Москве неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров и готовы к обсуждению урегулирования на основе стамбульских договоренностей 2022 года и текущих реалий. При этом российская сторона отмечала, что не видит встречной готовности от Киева, который законодательно запретил переговоры с Путиным.

Ранее Медведев не исключил удара России по европейским поставщикам ЯО Украине.