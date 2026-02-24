Медведев пригрозил испепелить поставщиков ядерного оружия Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с RT сделал резкое заявление в ответ на появившуюся информацию о намерениях Лондона и Парижа. Политик предупредил, что Россия оставляет за собой право нанести удар не только по целям на Украине, но и по странам-поставщикам, если те решатся передать Киеву ядерное оружие.

Информационный фон в понедельник накалила новость от Службы внешней разведки РФ: стало известно, что Франция и Великобритания прорабатывают сценарий вооружения Украины. По данным СВР, западные партнеры планируют выдать это за самостоятельную разработку киевского режима. Комментируя эти сведения в беседе с RT, Медведев был предельно категоричен.

«Скажу очевидную и жесткую вещь. Информация СВР о намерении Франции и Британии передать киевскому нацистскому режиму ядерные технологии радикально меняет ситуацию», — цитирует его Telegram-канал RT.

По его мнению, речь идет не просто о нарушении международных договоренностей вроде Договора о нераспространении ядерного оружия, а о прямом вовлечении ядерных держав в конфликт. Медведев подчеркнул, что подобные действия означают «прямую передачу ядерного оружия воюющей стране».

В связи с этим Москва рассматривает возможность жесткого ответа. В своем заявлении политик дал понять, что Россия не будет медлить с применением арсеналов, если угроза станет реальной.

«Не может быть и тени сомнения в том, что России в при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране. А в случае необходимости — и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией», – сказал он.

Медведев назвал такой сценарий симметричным ответом, на который Российская Федерация имеет полное право в сложившихся обстоятельствах. Пока официальной реакции от правительств Франции и Великобритании на эти заявления не последовало, однако в дипломатических кругах уже отмечают беспрецедентный уровень эскалации риторики.

