Российские военные нанесли массированные удары по технике и оборонным объектам противника. «Обмен» обстрелами осуществлялся с конца декабря 2023 года. По словам британского специалиста Меркуриса, ситуация развернулась далеко не в пользу Украины, что сильно ударило по Валерию Залужному.

«У него была полная истерика. <...> Он выглядел как генерал и главнокомандующий, у которого скоро будет нервный срыв. И это, возможно, говорит нам многое о ситуации», — отмечает Меркурис на YouTube-канале The Duran.

По мнению аналитика, моральный дух в рядах ВСУ, особенно в верхах, был практически сломлен. Полагают, что не зря главнокомандующий украинской армией так рьяно отстаивал закон о мобилизации в Верховной раде.

Отметим, что МО РФ подтвердило удары по аэродромам, ВПК и арсеналам ВСУ 5 января 2024 года.