Абхазия попросила РФ о бесплатных поставках электроэнергии на 2025 год

Абхазия обратилась к России с просьбой о бесплатных поставках электроэнергии на 2025 год, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.

В октябре республика уже запросила у России социальный бесплатный переток электроэнергии в объеме 327 млн кВт/ч на следующий год.

Все необходимые технические процедуры были выполнены, и соответствующие заявки направлены в Минэнерго Российской Федерации. Однако ответа не последовало.

Член правления «Интер РАО» Александра Панина отметила, что в настоящее время поставки электроэнергии из России в Абхазию осуществляются на условиях предоплаты в соответствии с действующим контрактом, который рассчитан до 31 декабря 2024 года. Она добавила, что вопрос о продлении контракта не поднимался.

Ранее сообщалось, что правительство Абхазии еще не получило ответ от России на запрос о разморозке финансовой помощи, который был направлен 9 декабря.