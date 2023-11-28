У Пентагона нет денег на наращивание группировки на Ближнем Востоке

У американского Минобороны нет денег на то, чтобы наращивать военную мощь в ближневосточном регионе. Соответствующее заявление сделали журналисты американского издания Politico со ссылкой на анонимные источники.

В издании напомнили, что Пентагон отдал распоряжение об отправке дополнительной авианосной группы, средств ПВО, истребителей и сотен солдат после эскалации ближневосточного региона. Тем не менее в Конгрессе возникли споры в вопросе одобрения финансирования на 2023 год, что привело к тому, что у Пентагона не оказалось денег на то, чтобы обеспечить наращивание американского присутствия в регионе.

Авторы также сообщили, что у американского ведомства на данный момент имеются лишь крайне ограниченные средства, которые были выделены в период предыдущего финансового года. Журналисты подчеркнули, что это вызвано тем, что бюджет на текущий год так и не был принят до сих пор.