У принца Гарри отобрали титул на официальном сайте королевской семьи

«Титул Его Королевского Высочества (HRH) принца Гарри наконец-то удален с сайта королевской семьи спустя три года после того, как было решено, что он лишится его», – говорится в сообщении телеканала.

Также, отмечает СМИ, фотография принца Гарри в разделе сайта оказалась намного ниже, чем изображения других членов семьи. Гарри расположен почти в самом конце списка.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл в 2020 году объявили, что намерены отказаться от финансовых привилегий, которые положены паре по статусу. Супруги заявили, что будут финансово независимы. Кроме того, Гарри и Меган сообщили, что не будут постоянно находиться на территории Великобритании – пара также будет делить время с Северной Америкой.

После этих заявлений Букингемский дворец объявил о том, что герцог и герцогиня Сассекские перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и не будут более именоваться «Их Королевские Высочества».

Принц Гарри и Уильям посетили похороны королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. Издание The Telegraph сообщало, что Гарри и Меган официально не позвали на ее похороны.

Накануне свадьбы принца Гарри м Меган Маркл СМИ сообщали, что королевская семья категорично настроена против избранницы принца. Некоторые источники утверждали, что причина заключается в отношениях между Маркл и супругой Уильяма Кейт Миддлтон.

Другие источники отмечали, что члены королевского семейства были против Маркл из-за ее происхождения и прошлого – ее мать афромариканка, а сама девушка снималась в кино.