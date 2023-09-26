США смогут помогать Украине всего несколько недель

У Соединенных Штатов осталось средств всего на несколько недель военной помощи для Украины. В дальнейшем это не будет представляться возможным без решения конгресса о дополнительных ассигнованиях. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби, его слова передает издание РИА Новости .

Кирби поторопил законодателей с выделением $24 миллиардов, ведь по его словам, на фронте сейчас благоприятные условия для контрнаступления украинских ВС.

По его словам, у Штатов еще осталось «немного средств», и их хватит на несколько недель. Тем не менее, он указал на то, что без дополнительного финансирования, США не сможет помогать Украине осенью и зимой.

Кирби также подчеркнул, что негативно на помощи Киеву может сказаться приостановка работы федерального правительства из-за отсутствия утвержденного бюджета на 2024 год.

Он отметил, что зимой обеим армиям будет сложно действовать на фронте, и поэтому Штаты хотят обеспечить украинские ВС необходимыми средствами сейчас, когда они могут действовать.