У техасской Одессы произошло землетрясение

Землетрясение произошло у города Одесса, расположенном в американском штате Одесса. Об этом на своем сайте сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) 8 ноября.

По его данным, магнитуда землетрясения составила 5,2. Первый подземный толчок был зафиксирован в 154 км к юго-западу от Одессы в 10:27. В городе проживают 118 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 8 км. Информации о пострадавших нет и разрушениях нет.

Город Одесса был основан в 1881 году. Такое название он получил в честь Одессы, расположенной на тот момент на юге Российской империи. Город составляет вместе с Мидлендом агломерацию «Мидленд-Одесса». Является центром нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, а также крупным транспортным пунктом федеральной трассы № 20.

Ранее РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову сообщили о том, что в Тихом океане у южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4.