Президент Незалежной Владимир Зеленский испытывает все больше трудностей из-за ситуации на фронте. Об этом сообщает Newsweek .

Отмечается, что в наступающем, 2024 году у Киева весьма мало шансов на прекращение конфликта с Москвой, поэтому новогоднее настроение у украинского лидера вполне закономерно отсутствует.

Добавляется, что российская армия движется вперед, а у западных кураторов и Североатлантического альянса подходят к концу запасы боеприпасов для Незалежной. К тому же в Вашингтоне стали все чаще задаваться вопросом, есть ли смысл продолжать оказывать финансовую поддержку Киева.

Подчеркивается, что Украине предстоит вступать в новый год с опасениями.