У ВСУ будут трудности с эвакуацией подбитых Abrams с поля боя

Танки М1А1 Abrams производства Соединенных Штатов, крайне тяжелые, поэтому у украинских ВС могут возникнуть проблемы с их эвакуацией с поля боя. Соответствующее заявление сделал военный эксперт Василий Дандыкин, его слова передает издание News.ru .

Он рассказал, что у этих танков расположена броня по всему периметру, поэтому техника хорошо защищена. Но недостаточно для противотанковых ракетных комплексов. У них проблемы с силовой установке, благодаря чему их и уничтожали в Ираке, напомнил эксперт. Дандыкин предрек большое количество хлопот для ВСУ после поставки танков Киеву.

Он также поделился мнением, что заниматься ремонтом переданных Abrams можно будет только в Польше, что тоже усложняет задачу для Киева. Эксперт также подчеркнул, что обещанное Украине количество танков из Штатов не повлияет на ход СВО.