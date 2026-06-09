«У Зеленского есть соблазн»: в Госдуме объяснили, почему надо спешить с деньгами Абрамовича

«Я думаю, что у Зеленского есть соблазн распорядиться деньгами Абрамовича, потому что Российская Федерация пока не решила распорядиться ими со своей стороны. Абрамович один из активных участников приватизации 90-х годов. Совершенно очевидно, что многие приватизационные сделки были осуществлены с нарушением. В свое время в Государственной Думе рассматривался обстоятельный отчет Счетной палаты на сей счет», — сказал Новиков.