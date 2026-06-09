«У Зеленского есть соблазн»: в Госдуме объяснили, почему надо спешить с деньгами Абрамовича
Депутат Новиков: России стоит опередить Украину в вопросе денег Абрамовича
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что России следует опередить Украину в вопросе распоряжения средствами бизнесмена Романа Абрамовича. Поводом для комментария стала информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с британским премьером Киром Стармером идею направить 2,4 миллиарда фунтов стерлингов, вырученных от продажи футбольного клуба «Челси», на финансирование украинской системы ПВО.
«Я думаю, что у Зеленского есть соблазн распорядиться деньгами Абрамовича, потому что Российская Федерация пока не решила распорядиться ими со своей стороны. Абрамович один из активных участников приватизации 90-х годов. Совершенно очевидно, что многие приватизационные сделки были осуществлены с нарушением. В свое время в Государственной Думе рассматривался обстоятельный отчет Счетной палаты на сей счет», — сказал Новиков.
Парламентарий подчеркнул, что, учитывая необходимость проведения специальной военной операции для достижения задач по демилитаризации и денацификации Украины, России было бы полезно принять решение о судьбе этих средств раньше, чем это попытаются сделать украинская сторона и ее западные партнеры.