«Уберечь от губительных решений»: в Госдуме поддержали идею пригласить Байдена на лечение в Россию

Состояние президента США Джо Байдена, по оценкам некоторых специалистов, оставляет желать лучшего. Он забывает, где находится, падает на трапах самолетов и даже видит галлюцинации. Эксперты высказывают предположения, что причина этих бед — в деменции пожилого главы государства.

Политолог Сергей Разгуляев отметил, что ухудшение здоровья Байдена негативно сказывается на взаимоотношениях России и США, а также на международной политической ситуации в целом. Эксперт предложил необычное решение проблемы.

«В период пандемии COVID-19 система здравоохранения РФ зарекомендовала себя наилучшим образом во всех сферах, а система США, наоборот, оказалась ненадежной. Поэтому, чтобы человеческую цивилизацию от неадекватных и, возможно, губительных решений Байдена уберечь, предлагаю ему пройти обследование в лучших клиниках России. Это спасло бы его тонущую карьеру, а Москва смогла бы найти общий язык с Вашингтоном», — предположил политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник оказался удивлен, что в США лидеру государства не могут оказать медицинскую помощь на должном уровне.

«Если у них первые лица сталкиваются с такими сложностями, трудно представить, на каком уровне там находится лечение простых граждан», — подчеркнул Разгуляев.

Идея помочь Байдену в России нашла отклик в Госдуме — предложение поддержал член думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Здравоохранение в РФ действительно находится на должном уровне, у нас сохранилась еще советская многоуровневая система — деление учреждений по специализациям. В эту систему входят и «простые» поликлиники, где лечат самые частые болезни, и специализированные медицинские центры, где занимаются определенными заболеваниями, и диагностические центры. Более того, к государственным клиникам добавились частные. Широкий спектр позволяет выявить и вылечить большинство болезней. Деменция бы незамеченной не осталась», — заверил парламентарий.

Что касается США, добавил Колунов, там существуют только госпитали — частные или государственные. И если любой гражданин России может рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОМС, то в США только самые бедные слои населения получают страховку бесплатно.

Ранее мы сообщали, что в США вновь заговорили о возможном импичменте Байдена.