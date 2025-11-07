Согласно заявлению народного депутата Украины Артема Дмитрука, сделанному в его Telegram-канале, западные государства могут инициировать отстранение Владимира Зеленского от власти как необходимое условие для завершения боевых действий.

Парламентарий убежден, что ключевым препятствием к миру является сам действующий президент и его команда, которых он относит к «партии войны».

«Даже при нынешнем составе парламента, среди действующих политических сил можно создать коалиционное правительство, которое будет готовить страну к выборам, к переходу к новому политическому этапу. Это возможно, но только после устранения Зеленского», — пояснил Дмитрук.

Таким образом, по мнению депутата, устранение Зеленского с политической арены позволит западным партнерам содействовать Киеву в создании временного коалиционного правительства. Этот орган, в свою очередь, сможет стать основой для запуска переговорного процесса по установлению долговременного мира с Российской Федерацией.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский готов пожертвовать жизнями украинцев ради сохранения власти.