Участника СВО избрали главой города Дагестанские Огни

Участника специальной военной операции (СВО) на Украине Замира Гаджимурадова единогласно избрали главой муниципалитета на заседании собрания депутатов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Гаджимурадов ранее занимал должность заместителя командира батальона «Ахмат». Вместе с другими бойцами отважно участвовал в боях и защищал Родину. Военнослужащий удостоен ордена Мужества за заслуги на фронте.

Перед назначением главой Дагестанских Огней Гаджимурадов на протяжении нескольких месяцев был советником главы Республики Дагестан и активно занимался вопросами социального развития и безопасности региона.

Как отметили депутаты на заседании, Гаджимурадов обладает не только необходимыми знаниями и опытом, но и сильным характером, который поможет ему эффективно справляться с поставленными перед ним задачами на должности главы города.

Город Дагестанские огни возник как поселок при построенном в 1914 году стекольном заводе, на котором в качестве источника энергии использовался горючий природный газ, за что и завод, и поселок получили название Дагестанские Огни. Население города насчитывает более 32 тыс. человек.

В начале ноября стало известно, что президент РФ Владимир Путин назначил выпускника программы «Время героев», депутата нижней палаты парламента и участника спецоперации Евгения Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области.