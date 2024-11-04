«Время героев»: врио губернатора Тамбовской области назначен участник СВО

Глава государства Владимир Путин назначил выпускника программы «Время героев», депутата нижней палаты парламента Евгения Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно указу президента, Владимир Путин принял отставку прежнего главы региона Максима Егорова, который покинул свой пост по собственному желанию. Евгений Первышов станет руководить Тамбовской областью до выборов, которые состоятся в сентябре следующего года.

Напомним, что Первышов был главой города Краснодара в течение пяти лет, до сентября 2021 года, после чего стал депутатом нижней палаты парламента от региона. В октябре 2022 годаушел служить в зону спецоперации. С мая проходит обучение по образовательной программе «Время героев».

Ранее сообщалось, что губернаторы двух регионов РФ Голубев и Егоров объявили об уходе в отставку.