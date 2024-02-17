Участники Мюнхенской конференции собрались на вечеринку «выпить против Путина»

Некоторые участники Мюнхенской конференции по безопасности собрались на вечеринку, чтобы «выпить против Путина», сообщает организатор мероприятия газета Bild.

Вечеринку назвали «Ночь свободы», а ее неофициальным девизом провозгласили тост против российского президента.

Среди гостей тусовки были замечены генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир, бывшие и действующие американские и немецкие политики.

Ранее Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции, заявила, что Еврокомиссия намерена использовать доходы от замороженных российских активов для производства оружия Украине.