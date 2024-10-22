Участники саммита БРИКС согласовали формулировку по Украине

Участники саммита БРИКС согласовали общую позицию по Украине. Подход стран по украинской проблематике будет отражен в итоговой декларации, сообщил в эфире «Первого канала» помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он также добавил, что формулировка согласована и не вызывает ни у кого возражений.

XVI саммит стран БРИКС с участием мировых лидеров проходит в Казани с 22 по 24 октября. В мероприятии принимают участие более 20 глав государств и более 30 делегаций.

Ранее сообщалось о том, что в Британии раскрыли план администрации США по Украине. Эксперт из Великобритании Александр Меркурис заявил, что США заинтересованы в продолжении боевых действий на Украине еще несколько месяцев до инаугурации нового президента.