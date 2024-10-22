Эксперт из Великобритании Александр Меркурис в интервью на YouTube-канале Duran заявил , что США заинтересованы в продолжении боевых действий на Украине еще несколько месяцев до инаугурации нового президента.

По его мнению, Вашингтон прилагает все усилия, чтобы Украина продолжала сопротивляться не только во время выборов, но и после вступления в должность нового главы государства, и поэтому они стремятся к тому, чтобы военные действия продолжались еще три-четыре месяца.

Меркурис подчеркнул, что это является сейчас важнейшим направлением, призванным предотвратить падение Украины при нынешнем президенте.

Он также отметил, что и украинские силы, и западные официальные лица уже осознают, что режим в Киеве потерпел поражение в ходе конфликта.

Ранее сообщалось, что Зеленский обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином удары дальнобойным оружием по России.

Встреча с Ллойдом прошла 21 октября. Министр обороны США и его гость вели оживленные разговоры про ситуацию на Украине и применение оружия.

В частности затронули и вопрос о расширенном использовании военной дальнобойной мощи против военных объектов России.