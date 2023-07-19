Участок «Тавриды» перекрыли из-за пожара в Кировском районе

Участок федеральной трассы «Таврида» пришлось перекрыть из-за пожара в Кировском районе, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. В ближайшее время появится альтернативный маршрут в обход перекрытого участка.

По словам министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, перекрыт участок со 118-го по 130-й километр. Объехать его можно через Старый Крым и Первомайское.

Утром, 19 июля, Аксенов сообщил, что около двух тысяч человек эвакуируют из четырех населенных пунктов из-за возгорания, которое произошло на полигоне в Кировском районе Крыма.

Сейчас создан оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, который возглавил Аксенов.

Ранее украинские надводные беспилотники нанесли удар по Крымскому мосту. Инцидент произошел ночью 17 июля. В результате теракта погибли два человека, несовершеннолетняя девочка получила травмы и была доставлена в больницу. Возбуждено уголовное дело о теракте.

В Национальном антитеррористическом комитете России (НАК) ответственными за теракт признали украинские спецслужбы.