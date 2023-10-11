Ученые разработали целлюлозные биопленки из листьев брусники

Как отмечает издание, многофункциональная пленка состоит из наночастиц листьев ягоды и имеет антибактериальные свойства. Таким образом изделие может увеличить срок хранение овощей и фруктов. Российские ученые представители свою работу в Biocatalysis and Agricultural Biotechnology в составе международного научного коллектива.

Российские ученые работали вместе с индийскими коллегами. Как отмечают специалисты, пленки подобного рода могут также применяться в других сферах жизни – в косметологии, медицине, сельском хозяйства, пищевой промышленности.

По словам профессора базовой кафедры биотехнологии СФУ Светланы Прудниковой, новый композитный материал создан на базе целлюлозной нанопленки с наночастицами серебра и оксида меди. Как отметила Прудникова, в качестве восстановителя ученые использовали экстракт листьев брусники – Vaccinium vitis-idaea L.

«Это широко распространенное и популярное в Сибири растение, в том числе известное своими целебными свойствами», – отметила Прудникова.

В сентябре стало известно, что российские ученые Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) разработали новые высокотемпературные покрытия, которые могут защитить изделия из титановых сплавов от воздействия агрессивной среды.