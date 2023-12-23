Ученый назвал демографию главным вызовом для Украины

Демография и проблемы с возвращением такого количества беженцев являются главным вызовом для Украины и ее восстановления после окончания конфликта. Соответствующее заявление сделал украинский обозреватель Тарас Ромащенко в своем материале для EUobserver .

В своей статье Ромащенко указал на то, что украинцы и союзники Киева ожидают успеха от «Плана Маршалла» по восстановлению экономики и «экономического бума», несмотря на тот факт, что количество зарегистрированных украинских беженцев превысило отметку в 6 миллионов.

По мнению эксперта, данный оптимизм рискует столкнуться с разочаровывающей реальностью, в которой главной проблемой Украины станет недостаток квалифицированной рабочей силы. При учете потерь на фронте, беглецов и проблем с демографией, перспективы восстановления Украины находятся под угрозой, заявил он.

Ромащенко считает, что украинское правительство должно стремиться вернуть каждого беженца, и для этого правительство нужно разработать эффективную программу репатриации.

В то же время, эффективности таких программ могут помешать обстоятельства: чем дольше длится конфликт, тем больше вероятность, что беженцы останутся жить за границей.

Мешает этому также непродуманная национальная политика Украины, заявил Ромащенко. Он объяснил, что она выражается в готовности чиновников ввести запрет на выезд для мужчин после окончания конфликта и в намерении наказать тех, кто сбежал от мобилизации.