Учись, студент: Кирилл Дмитриев посоветовал мэру Нью-Йорка брать уроки у Москвы по чистке улиц от снега

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил мэру Нью-Йорка Зокрану Мамдани перейти от фотосессий с лопатой к системному изучению московского опыта по уборке улиц от снега. Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом для комментария стал снимок американского градоначальника, лично расчищавшего тротуар во время сильного снегопада. Дмитриев назвал это проявлением «теплоты коллективизма», но отметил, что для решения реальных проблем одного пиара недостаточно. В качестве следующего шага он предложил перенять проверенные методы масштабной городской уборки, давно отработанные в российской столице.

Инцидент произошел на фоне серьезных погодных катаклизмов в США. Согласно прогнозам, от Техаса до Каролины ожидаются мощные снегопады и гололед. Чрезвычайное положение уже объявлено как минимум в 21 штате, а в Нью-Йорке из-за непогоды были закрыты все государственные школы. Ситуация вновь обострила дискуссию о готовности американских городов к подобным вызовам по сравнению с мегаполисами, регулярно сталкивающимися с суровыми зимами.

