Удар по Израилю неизбежен — Иран полностью закрыл свое небо для гражданских судов
Фото: [ИРНА]
Bloomberg сообщает, что Вашингтон и союзники США считают неизбежным ракетный удар Ирана по Израилю в самые ближайшие дни.
Отмечается, что в Белом доме уже предупредили Тель-Авив, что по имеющейся информации Иран и его союзники будут атаковать не только военные, но и правительственные объекты Израиля.
Атака ознаменует серьезное расширение конфликта на Ближнем Востоке, - констатирует агентство.
Также стало известно, что ряд западных авиакомпаний, среди которых немецкая Люфтганза, приостановили все полеты в Иран.
Как сообщает агентство ИРНА, глава иранского МИД Амир Абдоллахиян в ночь на четверг, 11 апреля, провел экстренные телефонные переговоры со своими коллегами из соседних ОАЭ, Ирака, Саудовской Аравии и Катара по вопросам военной поддержки в нападении на Израиль.
Ранее сообщалось, что Израиль угрожает Ирану в случае ответных действий за атаку на Дамаск.