Удар по Израилю неизбежен — Иран полностью закрыл свое небо для гражданских судов

Bloomberg сообщает, что Вашингтон и союзники США считают неизбежным ракетный удар Ирана по Израилю в самые ближайшие дни.

Отмечается, что в Белом доме уже предупредили Тель-Авив, что по имеющейся информации Иран и его союзники будут атаковать не только военные, но и правительственные объекты Израиля.

Атака ознаменует серьезное расширение конфликта на Ближнем Востоке, - констатирует агентство.

Также стало известно, что ряд западных авиакомпаний, среди которых немецкая Люфтганза, приостановили все полеты в Иран.

Как сообщает агентство ИРНА, глава иранского МИД Амир Абдоллахиян в ночь на четверг, 11 апреля, провел экстренные телефонные переговоры со своими коллегами из соседних ОАЭ, Ирака, Саудовской Аравии и Катара по вопросам военной поддержки в нападении на Израиль.

Ранее сообщалось, что Израиль угрожает Ирану в случае ответных действий за атаку на Дамаск.