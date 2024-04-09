The Sun: Израиль ответит ударом по ядерным объектам Ирана в случае мести за смерть Захеди

Британское издание The Sun сообщило о готовности израильских военных нанести удар по ядерным объектам Ирана, если Тегеран соберется отомстить за смерть генерала Мохаммада Резы Захеди, который погиб при ударе ВВС Израиля по дому в Дамаске.

Издание уточняет, что данное решение Израиля будет исполнено в том случае, если месть за смерть генерала все же состоится. Только вот Израиль не волнует, что исполнение сего решения приведет к страшным последствиям на всем Ближнем Востоке.

В самом Тегеране, тем временем, заявляли, что решение о мести уже принято, так как народ Ирана должен понимать, что Израиль пожалеет об ударе по Дамаску, в результате которого погибли 13 человек, среди которых оказались и два генерала КСИР.