Американская администрация переживает не лучшие времена. Президент Дональд Трамп столкнулся сразу с тремя мощными ударами, которые поставили под сомнение его политический курс. Как передает «ФедералПресс» со ссылкой на Sohu, пока экономика лихорадит от собственных решений, война на Ближнем Востоке заходит в тупик, а в соцсетях набирает обороты унизительная кампания против семьи главы государства.

Первый удар пришелся по экономическому фронту. Суд признал тарифную политику Трампа незаконной, постановив, что президент превысил полномочия. Однако последствия уже необратимы: из-за введенных пошлин среднегодовые расходы американских семей резко выросли. Малый и средний бизнес, зависящий от импортного сырья, оказался в тяжелом положении — предприятия вынуждены закрываться и сокращать персонал.

Второй удар нанесен с Ближнего Востока. Военная операция против Ирана, начатая совместно с Израилем, обернулась затяжным конфликтом. Тегеран ответил ударами по американским базам, а военные расходы США достигли астрономических сумм. Рассчитывая на быструю победу, Пентагон просчитался: Иран заявил о готовности вести боевые действия в течение полугода. Американские войска увязли в ближневосточной трясине.

Третий удар оказался самым неожиданным и болезненным для имиджа президента. В социальных сетях завирусилась сатирическая петиция с требованием отправить на фронт младшего сына Трампа — Бэррона. Идея мгновенно нашла отклик: сотни тысяч пользователей поддержали насмешку. Поводом стало равнодушие президента к гибели американских военных, которых он, по мнению критиков, даже не упомянул должным образом.

Китайские обозреватели уже подвели итог: серия решений Трампа, казавшихся жесткими, обнажила близорукость его политических расчетов. Желая уладить внутренние конфликты с помощью войны, он проигнорировал насущные потребности людей в мире и достойной жизни. Двойное давление тарифов и военных действий привело к падению рейтингов.

США оказались не только в трясине на поле боя, но и в экономическом хаосе из-за политических ошибок. Положение союзника — Израиля — вызвало сомнения у других ближневосточных партнеров. Международному престижу Америки нанесен тяжелый удар. И каждый новый шаг Белого дома, кажется, только усугубляет противоречия.

