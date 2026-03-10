Зеленский раскрыл карты и назвал причину, по которой перенесли переговоры между Россией и Украиной

Очередной раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине, который должен был пройти на текущей неделе, отложен. Владимир Зеленский утверждает, что инициатором переноса выступила американская сторона, сосредоточившая внимание на ситуации вокруг Ирана. Об этом пишет РИА Новости.

В своем заявлении, распространенном украинскими СМИ, президент Украины сообщил, что Киев готов был отправиться на встречу в Турцию, однако США попросили перенести ее на следующую неделю. Зеленский связывал возможный сдвиг сроков с обострением на Ближнем Востоке, где США и Израиль проводят операцию против Ирана.

В то же время в Кремле констатируют отсутствие какой-либо конкретики по продолжению диалога. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретных дат и места проведения нового раунда переговоров пока нет.

Ранее Трамп назвал Владимира Зеленского препятствием к миру на Украине.