Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова заявила, что удары Вооруженных сил Украины по предприятиям химической промышленности в Смоленской области носят террористический характер. Свое мнение она выразила в Telegram-канале, комментируя атаку на завод, производящий удобрения и азотные соединения.

По словам Ахмедовой, такие действия не имеют военного смысла и направлены исключительно на устрашение мирного населения. Она подчеркнула, что киевский режим пытается посеять страх среди россиян, рассчитывая, что это сделает Россию более уступчивой в политическом плане. Член СПЧ также сравнила действия Владимира Зеленского с поведением человека, находящегося в бункере и желающего, чтобы все вокруг испытывали тот же страх, что и он сам.

Ранее 25 февраля губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил подробности атаки. По его данным, в результате удара пострадали десять человек, еще семеро погибли. Спасательные службы продолжают работать на месте происшествия.