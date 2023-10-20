Угрозу для ВСУ на фоне возможной поставки просроченных ракет оценили

Недавно обозреватель журнала Forbes Дэвид Акс выразил опасения, что секретно отправленные Украине ATACMS могут быть с истекшим сроком. Он напомнил, как администрация американского президента Джо Байдена заявляла, что Соединенные Штаты отправят Украине тактические ракеты, но без риска для собственной военной готовности. Акс предположил, что администрация решила отправить Киеву просроченные снаряды.

Перенджиев предупредил, что истекший срок годности в случае с подобным оружием может быть опасен. Ракеты могут непроизвольно взрываться либо в воздухе, либо вовсе при пуске. Есть также риск, что они сработают, лежа на складе или в ангаре. Они также могут и не сработать – не взорваться даже после запуска и приземления, заявил эксперт.