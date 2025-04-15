Немца оштрафовали за объятия с Шольцем

Жителя Германии оштрафовали на €4,5 тыс. за объятия с Шольцем

Общество

Фото: [flickr.com]

В 2023 году житель Германии проник на охраняемую территорию и обнял канцлера Германии Олафа Шольца. Этот порыв души стоил немцу €4,5 тыс.

Помимо штрафа, суд Франкфурта-на-Майне лишил его водительских прав.

Как сообщает информационное агентство DPA, мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения и незаконном проникновении на чужую территорию.

В ходе заседания суда виновник происшествия принес извинения за случившееся.

Ранее Шольц рассказал, как ЕС отреагирует на пошлины США.