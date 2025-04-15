Немца оштрафовали за объятия с Шольцем
Жителя Германии оштрафовали на €4,5 тыс. за объятия с Шольцем
Фото: [flickr.com]
В 2023 году житель Германии проник на охраняемую территорию и обнял канцлера Германии Олафа Шольца. Этот порыв души стоил немцу €4,5 тыс.
Помимо штрафа, суд Франкфурта-на-Майне лишил его водительских прав.
Как сообщает информационное агентство DPA, мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения и незаконном проникновении на чужую территорию.
В ходе заседания суда виновник происшествия принес извинения за случившееся.
Ранее Шольц рассказал, как ЕС отреагирует на пошлины США.