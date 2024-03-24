Заявления главы Пентагона Ллойда Остина о якобы планах РФ напасть на Североатлантический альянс демонстрируют, что у американского министра отсутствует собственное мнение. Соответствующее заявление сделал экс-советник государственного секретаря Лоуренс Уилкерсон в беседе с Dialogue Works, опубликованной на видеохостинге YouTube .

По словам Уилкерсона, министр обороны Соединенных Штатов является «лакеем», вторящим словам главы государства. Он указал на то, что невозможно себе представить, как Остин обсуждает с Байденом текущую ситуацию на Украине. Глава Пентагона безотказный, что является очень опасной чертой в данном случае, добавил полковник.

Уилкерсон также указал на несостоятельность всех слов о неких планах российского президента Владимира Путина по нападению государства, входящие в состав альянса. Полковник считает, что Путин прекрасно осознает опасность потенциального столкновения Запада с РФ для всего мира.