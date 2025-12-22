Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил, что Россия по-прежнему стремится к миру на Украине. Об этом он сообщил на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети X (бывший Twitter).

Согласно сообщению на странице Уиткоффа, за последние два дня во Флориде Кирилл Дмитриев, специальный посланник президента России, провел важные и плодотворные встречи с американской делегацией. Целью этих встреч было продвижение мирного плана, предложенного президентом Трампом по урегулированию ситуации в Украине. В состав американской делегации входили Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Джош Груенбаум, сотрудник Белого дома.

Уиткофф также подчеркнул, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации в Украине были более чем эффективными и полезными.

Представитель американского лидера в продолжение тему добавил, он уверен, что российская сторона высоко ценит усилия и поддержку со стороны США, направленные на разрешение конфликта в Украине и укрепление международной безопасности.

Напомним, посланник президента России Кирилл Дмитриев встретился с представителями США для обсуждения контактов Вашингтона с лидерами Европейского Союза и президентом Украины Владимиром Зеленским. Эти переговоры состоялись 14–15 декабря в Берлине.