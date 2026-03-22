Уиткофф объявил о новом участнике переговоров по Украине

Уиткофф: новым участником переговоров по Украине стал советник Госдепа Карран
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил о новом участнике переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он написал в соцсети X, передает «Лента.ру».
В состав американской делегации вошли сам Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник Госдепартамента по вопросам политики Крис Карран.
Ранее Кушнер в переговорах по Украине не участвовал.