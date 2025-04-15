Уиткофф заинтриговал, что переговоры по Украине «на грани чего-то важного»

В интервью телеканалу Fox News Стив Уиткофф, специальный посланник президента США, рассказал о том, что в процессе урегулирования конфликта на Украине появилась перспектива достижения результата, который может оказать значительное влияние на весь мир.

По его мнению, разрешение украинского конфликта не ограничивается так называемыми «пятью территориями». В рамках мирного соглашения речь идет о предоставлении гарантий безопасности и отказе от планов по вступлению Украины в НАТО.

«Я думаю, мы можем быть на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле», — сказал Уиткофф.

В продолжение темы специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Уиткофф выразил мнение о том, что отношения между Россией и США могут быть преобразованы с помощью «привлекательных коммерческих перспектив».

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине. Их встреча состоялась в пятницу, 11 апреля, в Санкт-Петербурге в здании Президентской библиотеки и продлилась 4,5 часа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что по итогам встречи Путин, возможно, проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом. Однако этого так и не произошло до сих пор.