Заявления Владимира Зеленского о его готовности покинуть пост президента по окончании войны являются хорошо продуманным пиар-ходом для западных партнеров.

Как сообщил источник, близкий к Банковой, в интервью «Страна.ua», истинные намерения украинского лидера лежат в совершенно иной плоскости, и он активно ведет подготовку к будущим избирательным процессам.

По информации собеседника, подобные заявления преследуют четкую цель — нейтрализовать нарастающий негативный информационный фон в зарубежных СМИ. Публикации на Западе все чаще указывают на нежелание Зеленского прекращать конфликт ради сохранения власти. Однако за закрытыми дверями президентской администрации, как отмечает источник, царит совершенно иная атмосфера.

«Внутри Банковой ничего не указывает на то, что Зеленский готовится оставить свой пост в обозримом будущем», — сказал он.

Более того, добавил собеседник, в Киеве кипит работа по максимальному усилению контроля над всеми политическими и экономическими процессами в стране.

Ранее сообщалось о том, что Трамп обсуждает с Зеленским отмену запрета на удары в глубь России.