«Украина – это дойная корова»: Шокирующее заявление депутата Дмитрука об украинских чиновниках

По словам народного депутата Верховной Рады Артема Дмитрука, высшие украинские чиновники используют государство в качестве источника личного обогащения, а сами зачастую проживают за рубежом.

«На Украине все чиновники любого ранга, любого уровня, депутаты абсолютно всех уровней <…> живут двойной жизнью. Реальная их жизнь проходит за границей Украины, а Украину они используют исключительно как такой вот бизнес-проект, как дойную корову», — считает политик.

В качестве примера депутат привел ситуацию с экс-министром обороны Рустемом Умеровым, у которого была обнаружена дорогостоящая зарубежная недвижимость. Это особенно цинично на фоне проблем, с которыми сталкивается армия на фронте, заявил Дмитрук в интервью «Известиям».

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил, что покинул Украину, опасаясь за безопасность своей семьи.