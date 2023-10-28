Украина в данный момент погибает по вине Соединенных Штатов, которые пытаются расширить НАТО и свою сферу влияния. Соответствующее заявление сделал американский экономист Джеффри Сакс во время своего выступления .

По мнению эксперта, корни украинского конфликта находятся в моменте, когда Штаты решили продвинуть идею расширения НАТО после распада Советского союза.

Сакс также напомнил, что в 2008 году президент США Джордж Буш пообещал принять в НАТО Грузию и Украину, совершив опасный шаг и перейдя «красную линию» во взаимоотношениях с Россией.

Экономист вспомнил слова Генри Киссинджера, который когда-то сказал, что быть врагом Америки опасно, но быть ее другом – фатально. Сакс считает, что Украина является олицетворением этой фразы. Она погибает по вине Соединенных Штатов и своего стремления к невозможному – членству в НАТО.