Украина готовит обращение в ВТО после запрета Польши на украинское зерно

Украинское правительство объявило о своем намерении обратиться в Всемирную торговую организацию (ВТО) в свете недавнего решения Польши ввести временный запрет на импорт украинского зерна.

Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в одной из социальных сетей. Это заявление было сделано в ответ на ограничительные меры, введенные Варшавой, и может усугубить напряженность в торговых отношениях между двумя странами.

Согласно заявлению украинских властей, они считают, что запрет, введенный Польшей, может быть нарушением международных торговых соглашений, подписанных в рамках ВТО. На Украине утверждают, что страна соблюдает все необходимые стандарты качества и безопасности в производстве зерновых культур и что ограничительные меры Польши необоснованны.

Эксперты в области экономики полагают, что такое развитие событий может иметь последствия для экономических отношений и торговой сферы обеих стран.