Украина и Бразилия согласовали позиции перед заседаниями ООН

Главы бразильского и украинского Министерств иностранных дел Мауро Вийера и Дмитрий Кулеба согласовали свои позиции перед наступлением недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Соответствующее заявление сделал украинский министр в своих социальных сетях .

Заседания международной организации будут проводиться с 19 по 26 сентября.

Накануне бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страны «Большой двадцатки» не подходят для потенциального обсуждения способов достижения мира на территории Украины. Бразильский лидер, что для этого должны быть более подходящие места – места, где президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский могли бы сесть за стол переговоров.