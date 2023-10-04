Украина и США планируют совместно производить системы ПВО

Киев рассчитывает на возможность совместно разрабатывать системы ПВО с Соединенными Штатами, работа в данном направлении уже была начата. Об этом рассказал министр по вопросам стратегической промышленности Украины Александр Камышин. Сообщили украинские СМИ, передает отечественное издание РИА Новости .

Сообщается, что при посещении Соединенных Штатов Америки, киевские дипломаты обзавелись не только еще одним заверением в дальнейшем оказании поддержки украинскому правительству, но и выражением готовности приступить к работе над совместной разработкой ПВО-систем.

Камышин сообщил, что первые части данного производства можно будет наблюдать уже в этом году. Дополнительных подробностей он не раскрывал.