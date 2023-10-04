Украина и США планируют совместно производить системы ПВО
Фото: [Андрей Ратмиров/ТАСС]
Киев рассчитывает на возможность совместно разрабатывать системы ПВО с Соединенными Штатами, работа в данном направлении уже была начата. Об этом рассказал министр по вопросам стратегической промышленности Украины Александр Камышин. Сообщили украинские СМИ, передает отечественное издание РИА Новости.
Сообщается, что при посещении Соединенных Штатов Америки, киевские дипломаты обзавелись не только еще одним заверением в дальнейшем оказании поддержки украинскому правительству, но и выражением готовности приступить к работе над совместной разработкой ПВО-систем.
Камышин сообщил, что первые части данного производства можно будет наблюдать уже в этом году. Дополнительных подробностей он не раскрывал.