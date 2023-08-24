Украина лишь однажды была упомянута в декларации по итогам саммита БРИКС
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В итоговой декларации саммита БРИКС Украина была упомянута лишь однажды.
В 19-м пункте документа говорится, что страны организации выступают за дипломатическое разрешение конфликта на Украине и приветствуют мирные инициативы, в том числе со стороны стран Африки.
Страны БРИКС с признательностью отнесутся к странам, которые предложат посреднические услуги в переговорах.
В декларации отмечается, что страны БРИКС уже озвучили свои национальные позиции в отношении конфликта на Совете безопасности ООН и на Генеральной ассамблее ООН.