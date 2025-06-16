Украина лишилась богатого спонсора
The Telegraph: Украина лишилась самого богатого союзника
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Украина осталась без поддержки своего самого богатого и могущественного союзника — США. Америка сократила поставки военной помощи Киеву, пишет британская газета The Telegraph.
Для Украины это очень тяжелое известие, отмечает издание.
У киевского режима есть три варианта действий: положиться на помощь Европы, попробовать заключить оружейную сделку с Вашингтоном или запустить собственное производство оружия и техники.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC пожаловался, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые должен был получить Киев.
Ранее Трамп заявил, что США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном.