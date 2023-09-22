Обозреватель украинского издания «Главком» Виктор Балога заявил о постепенном изменении отношения к помощи Киеву со стороны западных союзников. Он признал, что имеется риск, что вскоре Украина лишится военной поддержки от стран коллективного Запада.

Балога указал на то, что в данный момент участники предвыборных гонок на Западе активно пользуются «украинской картой», но делают это в негативном для украинцев ключе. По мнению обозревателя, подобная ситуация указывает на большие проблемы для внешней политики Украины.

Автор считает, что Украина может лишиться помощи от нынешней или будущей власти на Западе. Он также подчеркнул излишнюю зависимость Украины от партнеров и заметил, что во многих странах, поддерживающих Киев, скоро пройдут выборы. Балога заявил, что в связи с этим, украинским властям стоит хорошо подумать о том, как они высказывают недовольства в отношении разных государств.