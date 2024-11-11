Песков опроверг сообщения СМИ о разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о разговоре между Путиным и Трампом, о котором сообщила газета The Washington Post, назвав это ложным сообщением, передает ТАСС.
Песков также отметил, что на данный момент отсутствуют конкретные планы для организации телефонного разговора между Путиным и Трампом.
Он подчеркнул, что в Кремле наблюдается определенная нервозность среди европейских стран в свете избрания Трампа на пост президента США.
Кроме того, он добавил, что Россия продолжит свою специальную операцию до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели, и что поставки западного вооружения Украине не способны изменить текущую ситуацию.
Ранее сообщалось, что Трамп позвонил Путину, призвав не идти на эскалацию на Украине и забрать Крым.