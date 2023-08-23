Украина не будет идти на территориальные уступки ради вступления в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки ради вступления в НАТО. Об этом украинские лидер сообщил на пресс-конференции в среду, 23 августа.

«Менять (членство в альянсе – ред.) НАТО на наши земли – это не честный разговор, искусственная или не искусственная провокация», – сказал Зеленский.

Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс 30 сентября 2022 года. Зеленский ожидал приглашения в альянс на саммите в Вильнюсе, который прошел с 11 по 12 июля. Но этого не произошло.

Вместо приглашения в НАТО, страны G7 приняли декларацию о поддержке Украины.

15 августа газета Verdens Gang со ссылкой на главу офиса генерального секретаря НАТО Стиана Йенссена, сообщила, что альянс не исключает членство Украины в НАТО, при условии, что ей придется уступить территории России.

Он уточнил, что обсуждение статуса украинского государства обсуждается, в том числе и вопрос с передачей его территорий РФ. Впоследствии Йенссен признал свои слова ошибочными.

В НАТО на данный момент входит 31 государство. Последним в альянс вступила Финляндия. Это произошло в апреле 2023 года. Сейчас о своем намерении вступить в блок, помимо Украины, объявили Швеция, Босния и Герцеговина, Грузия.