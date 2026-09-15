₽1 млн за звезду: музыкальный критик рассказал, почему билеты на концерты такие дорогие

Стоимость билета на концерт складывается из размера гонорара и популярности артиста. Об этом NEWS.ru заявил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. Помимо этого, в цену закладывается желание организаторов заработать на мероприятии.

Цены на билеты формируются в основном исходя из гонораров артистов. При этом любой организатор хочет еще и заработать за вычетом всех расходов на проведение мероприятия. Именно поэтому иногда и возникает вопрос стоимости, и все кидают критические стрелы в адрес артиста: «Чего так дорого?». Недавно завирусилась история с Григорием Лепсом. Ему предъявили претензии: миллион за билет на сольный концерт — это дороговато. Однако сейчас появилась новая тенденция в плане организации мероприятий. Стоимость вроде бы запредельная, но она включает в себя 15–20 мест. То есть за эти деньги можно выкупить целую ложу на большую компанию, и сумма получается не такой уж и большой, — сказал Бабичев.

Он подчеркнул, что существуют также VIP-концерты и частные выступления. По словам музкритика, такие мероприятия часто проводятся в престижных местах, таких как Барвиха, или в небольших барах, куда приглашают известных артистов. Продюсер отметил, что особенно популярны такие форматы в период новогодних праздников.

Одно из самых обсуждаемых событий — новогодний вечер в «Барвиха Luxury Village» на начало 2025 года, где билет на выступление Филиппа Киркорова с Анной Asti оценивался примерно в 1,5 млн рублей.

Если мы говорим о частных мероприятиях и небольших VIP-концертах, то эта тенденция не новая. Также дороговизна билетов на концерт связана с ажиотажем и тем, насколько «хайповый» артист в данный момент. Так, предъявляли претензии к Надежде Кадышевой, когда у нее произошел взлет после паузы в 2024–2025 годах. Организаторы быстро поняли, что на этом можно заработать, и продавали VIP-пакеты на концерт «Золотого кольца» за 400 тыс. рублей, — добавил Бабичев.

Он также напомнил о явлении искусственного ажиотажа. По словам продюсера, когда билеты впервые появляются в продаже, боты мгновенно раскупают их в течение одного-полутора часов. Затем, пояснил музкритик, эти билеты появляются на различных онлайн-платформах с завышенной в два-три раза ценой.

Ранее сообщалось, что сотни россиян пожаловались на невозврат средств за билеты на Канье Уэста.