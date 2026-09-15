Молчание в лесу: зоолог предупредил о смертельной опасности лося в период гона

Лось — крупное животное с длинными ногами и острым копытом. Сила его удара легко проламывает череп медведю, а если попадет человеку, это, вероятнее всего, приведет к летальному исходу. Об этом предупредил зоолог Павел Глазков. В эфире радио Sputnik он рассказал, как правильно вести себя в лесу в период гона у лосей, чтобы сбор грибов не обернулся трагедией.

Если вы идете в лес, особенно утром, то старайтесь побольше издавать звуков. Периодически разговаривайте, можно включить музыку, посвистывать, чтобы лось услышал, что идет человек, и сам ушел, — советует зоолог.

По мнению Глазкова, обозначить свое присутствие звуком важно, чтобы бегущий лось, услышав посторонние звуки, изменил траекторию движения.

Бывает, что человек идет молча и чавкает ногами, например по заболоченной местности. Вот это чавканье лось может воспринять, будто бы идет конкурент либо самка, и побежать на этот звук. Вам будет не очень приятно, если на вас будет ломиться туша весом до 400 килограммов. Тем более что во время брачного периода он старается демонстрировать свою силу и специально рогами ветки сбивает. Неподготовленного человека это может серьезно напугать, — предупредил зоолог.

Сам человек лосю не нужен, считает Глазков. Но в азарте, когда он выпрыгивает из кустов, может не заметить человека или инстинктивно ударить копытом.

Такие случаи непреднамеренного нападения бывали. Поэтому, если на вас бежит лось, сразу укрывайтесь за дерево. Можно параллельно снять куртку, поднять над головой и крутить, раскачиваясь из стороны в сторону. Таким образом вы визуально себя увеличиваете в размере. Лося это может насторожить и отпугнуть, — полагает зоолог Павел Глазков.

Ранее он рассказал, как водителям избежать столкновения с лосем.