Украина не готова вступить в НАТО, считает министр обороны Венгрии

По мнению венгерского министра обороны Криштофа Салаи-Бобровницки, Украина не готова вступить в НАТО, и именно поэтому так и не получила приглашение для вступления в альянс. Об этом пишет РИА Новости 12 июля.

Да и текущая ситуация, уверен политик, не располагает к такому решению. Первый день саммита НАТО показал несколько важных условий для вступления Украины в альянс: например, план на несколько лет по поддержке и достижению совместимости с НАТО, отмена условий плана действий по членству (таким образом, количество этапов сократят до одного), а также организацию Совета НАТО-Украина.

Если все условия будут соблюдены, то только тогда Украина может рассчитывать на членство в НАТО. Но на данный момент Киев к этому не готов, резюмировал Салаи-Бобровницки.