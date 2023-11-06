Кулеба: Украина не может позволить себе зависеть только от США

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что государство не может себе позволить зависеть исключительно от поддержки США. Об этом он заявил в беседе с изданием Die Welt .

Кулеба заявил, что Украине сейчас нужно повременить и проследить за ситуацией в США после выборов нового главы в следующем году. Тем не менее страна уже готовится к различным исходам из-за того, что не может позволить себе зависеть от одной лишь Америки, заявил он.

Министр сообщил, что страна вкладывает много денежных средств в отечественное производство вооружения и военизирует собственную экономику.

Кулеба также подчеркнул, что поддержка Украины от Европы продолжается, несмотря на то, что многие недооценивают ее вклад. По словам Кулебы, министры стран ЕС положительно отнеслись к инициативе о совместном производстве оружия.

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